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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Динамо» сделало заявление на тему судейства в матче с «Зенитом»

16 Марта 2023 • 14:31 Комментировать

Накануне матч Кубка России проводили «Динамо» и «Зенит». Арбитр Евгений Кукуляк по ходу встречи ошибочно не назначил пенальти в ворота питерцев. В Российском футбольном союзе достаточно быстро признали ошибку арбитра. Теперь Кукуляк поработает в Первой лиге, прежде чем вернуться к работе в топ-дивизионе.  Между тем, заявление на тему судейства в прошедшем матче сделало «Динамо».

«Мы удовлетворены тем, что ЭСК оперативно отреагировала и однозначно оценила очевидно ошибочные решения арбитра нашей вчерашней игры с «Зенитом». В частности, речь о моменте с нарушением против Кости Тюкавина, которое должно было привести к назначению пенальти», - говорится в заявлении, которое приводит телеграм-канал «Ложа прессы».

«Динамо» отмечает, что руководители судейского корпуса должны принять меры, чтобы таких резонансных ситуаций в российском футболе не было.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Зенит» в серии послематчевых пенальти после ничьей 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва РФС Судейство
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