​Арбитр Жабченко временно отстранён

Арбитр Анатолий Жабченко временно отстранён от работы. Об этом сообщил Павел Каманцев, который руководит судейским комитетом Российского футбольного союза.

Отметим, что Анатолий Жабченко работал в качестве ВАР на матче «Спартак» - «Урал». Он решил не подзывать к монитору Сергея Карасёва, который ошибочно не назначил пенальти в пользу московской команды.

«Нас не устроило качество работы Жабченко, поэтому он не будет VAR в матче «Пари НН» - «Торпедо» и какое-то время останется без назначений в РПЛ», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счётом 1:1 в первом полуфинальном матче Кубка России. Ответный поединок пройдёт в начале апреля.