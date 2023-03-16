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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В РФС признали ошибку судьи Карасёва против «Спартака»

16 Марта 2023 • 13:57 Комментировать (1)

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, признал ошибку арбитра Сергея Карасёва в кубковом матче между «Спартаком» и «Уралом». Речь идёт об эпизоде с падением Кристофера Мартинеса в чужой штрафной площадке.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Таким образом, ошибку допустил не только Сергей Карасёв, но и видеоассистенты.

Напомним, что «Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счётом 1:1. Ответный матч, в котором будет разыграна путёвка в финал верхней части сетки, команды проведут в начале апреля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал РФС Сергей Карасёв Павел Каманцев
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Комментарии (1)
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starpom
16 Марта 2023 в 14:25
Ну и что дальше .Кукуяна отправили в 1 лигу , а Карасёва-всей команде пендаля или судит матч Цска -Зенит
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