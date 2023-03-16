В РФС признали ошибку судьи Карасёва против «Спартака»

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, признал ошибку арбитра Сергея Карасёва в кубковом матче между «Спартаком» и «Уралом». Речь идёт об эпизоде с падением Кристофера Мартинеса в чужой штрафной площадке.

«В эпизоде с падением в штрафной Мартинса эксперты единогласно посчитали, что VAR должен был позвать судью к монитору, так как в этом эпизоде следовало назначить 11‑метровый штрафной удар», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Таким образом, ошибку допустил не только Сергей Карасёв, но и видеоассистенты.

Напомним, что «Спартак» и «Урал» сыграли вничью со счётом 1:1. Ответный матч, в котором будет разыграна путёвка в финал верхней части сетки, команды проведут в начале апреля.