​Арбитр, допустивший ошибку в пользу «Зенита», будет работать в Первой лиге

В среду в Кубке России проходил матч между «Динамо» и «Зенитом». По ходу игры арбитр Евгений Кукуляк допустил ошибку в пользу питерцев, не назначив в их ворота пенальти. Павел Каманцев, возглавляющий судейский комитет Российского футбольного союза, сообщил, что Кукуляк для начала будет работать в Первой лиге.

«У него очень низкая итоговая оценка, соответственно он опускается вниз рейтинга и не сможет претендовать на назначения какое‑то время. После паузы он сможет возобновить работу, но сначала в Первой лиге», - сказал Каманцев, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Стоит напомнить, что «Динамо» выбило «Зенит» из розыгрыша Кубка России. Московская команда одержала победу в серии пенальти после ничьей со счётом 1:1.