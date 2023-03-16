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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: «Первыми лицами в матче становятся судьи, так не должно быть» эксклюзив

16 Марта 2023 • 14:25 Комментировать

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о работе арбитров в российском футболе.

«100 раз просматривают арбитры каждый момент, у каждого есть своё мнение. Есть видеопросмотры, ВАР, исполкомы различные. Мы много заостряем внимания на судейских вопросах, а на качестве игры и исполнительском мастерстве мы не заостряем. Страдает футбол! Мы уводим футбол наш в другую сторону. Первыми лицами становятся судьи, операторы и все, кто имеют отношение к судейству. Так не должно быть! Они должны помогать и не мешать футболу, а у нас всё, наоборот», — сказал Гладилин.

Вчера, 15 марта, в матче Кубка России «Зенит» - «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) главный арбитр матча Евгений Кукуляк не поставил пенальти в ворота «Зенита» за очевидный фол внутри штрафной площади. Сегодня, 16 марта, стало известно, что арбитр отстранён от матчей Премьер-лиги. После паузы на международные матчи Кукуляк продолжит работу в Первой лиге.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Гладилин Судьи РПЛ Евгений Кукуляк
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