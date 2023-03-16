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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран «Спартака» Ковтун оценил уровень РПЛ

16 Марта 2023 • 13:43 Комментировать

Экс-защитник сборной России и московского «Спартака», а ныне тренер «Родины» Юрий Ковтун высказался о нынешнем уровне футбола в Премьер-лиге.

«Уровень РПЛ не особо просел. Стало меньше иностранцев, которые делали разницу. Но зато появляется много наших молодых ребят. С этой точки зрения мне интересно смотреть РПЛ», - приводит слова Ковтуна издание «Чемпионат».

После 19 туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает петербургский «Зенит», набравший 48 баллов. Вторым с 40 очками идет московский «Спартак». Тройку лидеров замыкает «Ростов» (38).

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Ковтун РПЛ
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