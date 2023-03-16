Газзаев: «Холанн - совершенный футболист, у него божий дар»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об игре центрального нападающего сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. В последнем матче против «РБ Лейпцига» (7:0) скандинав отметился пятью голами.

«Невероятный футболист! Совершенный! Мощь, техника, агрессия, результативность - у Холанна есть все. Нельзя научить футболиста забивать. Это особый дар, божий», - передает слова Газзаева «Спорт-экспресс».

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Холанн отметился десятью забитыми мячами. В Премьер-лиге 22-летний норвежец записал на свой счет 28 голов в 26 поединках.