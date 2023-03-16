«Оренбург» посредством своего официального телеграм-канала отрапортовал о пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Марцелом Личкой. Клуб активировал опцию продления трудового договора с чешским специалистом на один сезон. Предыдущий контракт между сторонами истекал по завершении нынешнего сезона.

45-летний специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 2020 года. Под его руководством команда набрала 28 очков после 19 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. Клуб располагается на восьмом месте. Следующий матч подопечные Лички проведут против «Спартака» 18 марта.