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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Оренбург» объявил о продлении контракта с Личкой официально

16 Марта 2023 • 13:29 Комментировать

«Оренбург» посредством своего официального телеграм-канала отрапортовал о пролонгации сотрудничества с главным тренером команды Марцелом Личкой. Клуб активировал опцию продления трудового договора с чешским специалистом на один сезон. Предыдущий контракт между сторонами истекал по завершении нынешнего сезона.

45-летний специалист занимает пост главного тренера «Оренбурга» с 2020 года. Под его руководством команда набрала 28 очков после 19 туров нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. Клуб располагается на восьмом месте. Следующий матч подопечные Лички проведут против «Спартака» 18 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Марцел Личка
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