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«Хватит быть терпилами»: Салихова призвала «Спартак» и «Динамо» к бунту

16 Марта 2023 • 13:23 Комментировать (1)

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, недовольна работой судей вчерашнего матча ¼ финала Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.). Она призвала бунтовать против судейского беспредела.

«Если судейский беспредел на продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами и жевать сопли», - приводит слова Салиховой издание Metaratings.ru.

Во вчерашнем матче произошел спорный эпизод, в котором участвовали Клаудиньо и Константин Тюкавин. Нападающий «Динамо» был сбит в штрафной площадке «Зенита», но судья Евгений Кукуляк не поставил пенальти.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Зарема Салихова
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Комментарии (1)
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kostet
16 Марта 2023 в 13:53
Так, кто рот ей опять освободил? Очередь не задерживайте.
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