«Хватит быть терпилами»: Салихова призвала «Спартак» и «Динамо» к бунту

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, недовольна работой судей вчерашнего матча ¼ финала Кубка России между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (1:1, 4:5 пен.). Она призвала бунтовать против судейского беспредела.

«Если судейский беспредел на продолжится, то считаю, что «Спартаку» и «Динамо» нужно объединиться против этого. Других способов просто нет. Хватит быть терпилами и жевать сопли», - приводит слова Салиховой издание Metaratings.ru.

Во вчерашнем матче произошел спорный эпизод, в котором участвовали Клаудиньо и Константин Тюкавин. Нападающий «Динамо» был сбит в штрафной площадке «Зенита», но судья Евгений Кукуляк не поставил пенальти.