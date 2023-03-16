Писарский оценил соперников сборной России по товарищеским матчам

Центрфорвард сборной России и самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался относительно предстоящих матчей национальной команды в марте. Подопечным Валерия Карпина предстоят спарринги против Ирана и Ирака.

«Иран и Ирак - хорошие соперники. Игры сборных - это уже хорошо. Чем больше игр, тем лучше», - приводит слова нападающего издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 23 марта сборная России встретится с Ираном в Тегеране. Спустя несколько дней подопечные Карпина на своем поле примут Ирак. Товарищеская встреча состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 26 марта.