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Колосков оценил переизбрание Инфантино

16 Марта 2023 • 12:47 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал переизбрание Джанни Инфантино на пост главы ФИФА.

«За него проголосовали единогласно. Тут нечего обсуждать. Инфантино не сидел на месте, многое сделал для футбола. Если они его выбрали, значит, он со своей работой справился», - приводит слова Колоскова издание Sport24.

Инфантино был единственным кандидатом на прошедших выборах. Его котракт с ФИФА рассчитан до 2027 года.

52-летний функционер возглавил ФИФА в начале 2016 года после коррупционного скандала и ухода Йозефа Блаттера. Летом 2019 года Инфантино был переизбран на второй срок.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков Джанни Инфантино
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