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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко

16 Марта 2023 • 12:42 Комментировать

В «Урале» заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Дай бог, останемся в РПЛ. И на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать и радовать зрителей. Постараемся сохранить Ганчаренко. Очень постараемся», - сказал руководитель.

Белорусский специалист занял пост главного тренера «Урала» в августе прошлого года. Под его руководством команда одержала 13 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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