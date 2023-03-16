В «Урале» высказались о будущем Ганчаренко

В «Урале» заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с главным тренером команды Виктором Ганчаренко. Об этом в разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» поведал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Дай бог, останемся в РПЛ. И на следующий сезон уже поставим задачу. Сейчас нам надо побеждать и радовать зрителей. Постараемся сохранить Ганчаренко. Очень постараемся», - сказал руководитель.

Белорусский специалист занял пост главного тренера «Урала» в августе прошлого года. Под его руководством команда одержала 13 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела пять поражений.