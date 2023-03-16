Канчельскис советует Соболеву бежать из «Спартака»

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о дальнейших карьерных перспективах нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форест, беги!» - приводит слова Канчельскиса Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний нападающий сыграл 24 поединка за «красно-белых», отметившись девятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.