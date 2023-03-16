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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис советует Соболеву бежать из «Спартака»

16 Марта 2023 • 12:34 Комментировать

Экс-футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о дальнейших карьерных перспективах нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

«Нужно понимать, есть ли к Соболеву интерес в Европе. Если такой интерес будет, то Соболеву нужно собрать вещи и бежать. Как говорится: «Беги, Форест, беги!» - приводит слова Канчельскиса Legalbet.

В нынешнем сезоне чемпионата России 26-летний нападающий сыграл 24 поединка за «красно-белых», отметившись девятью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Контракт Александра со «Спартаком» рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Александр Соболев
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