Юран досрочно назвал чемпиона РПЛ

Российский тренер Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, петербургский «Зенит» в очередной раз станет обладателем золотых наград.

«Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»? Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на восемь очков.