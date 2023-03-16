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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран досрочно назвал чемпиона РПЛ

16 Марта 2023 • 09:06 Комментировать

Российский тренер Сергей Юран, последним местом работы которого были подмосковные «Химки», высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге. По его мнению, петербургский «Зенит» в очередной раз станет обладателем золотых наград.

«Есть ли у «Спартака» шансы навязать борьбу «Зениту»? Минимальные. Думаю, петербуржцы уже обеспечили себе чемпионство. С нынешним «Зенитом» почти невозможно конкурировать», - приводит слова специалиста издание «РБ Спорт».

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Спартака» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Юран
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