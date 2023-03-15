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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Григорий Иванов: «Знал, что Ганчаренко – топовый тренер»

15 Марта 2023 • 19:31 Комментировать

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о Викторе Ганчаренко, под руководством которого команда добилась существенного прогресса. На текущий момент «шмели» имеют серию из 16 матчей без поражений во всех турнирах.

Иванов напомнил, что до назначения Ганчаренко тренером команда пребывала в печальном состоянии и находилась в подвале таблицы Премьер-лиги.

«Мы хотели, чтобы команда изменилась, и команда изменила игру, тренер свою задачу выполняет. Я всегда знал, что Виктор Михайлович - топовый тренер, у нас таких мало, честно сказать», - сказал Иванов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ближайший матч «Урал» проведёт в субботу, 18 марта. Команда Виктора Ганчаренко будет принимать «Динамо» в чемпионате России.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Виктор Ганчаренко
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