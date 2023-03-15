Дьяков считает, что Абаскаль способен стать наставником любого клуба Серии А

Экс-игрок «Ростова» Виталий Дьяков поделился своим мнением насчёт карьерных перспектив главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Футболист считает, что испанский наставник способен стать рулевым любого клуба итальянской Серии А.

«Абаскаль вполне может работать в Серии А. Иностранный тренер — там он на слуху. Сейчас Гильермо даёт хороший результат, поэтому в Италию ему попасть проще, чем российским специалистам. Если «Спартак» идёт на втором месте, то игра складывается хорошо — есть результат», — рассказал Дьяков, речь которого приводит издание «Чемпионат».

На данный момент москвичи отстают от лидирующего в Российской премьер-лиге петербургского «Зенита» на 8 очков. В активе «красно-белых» 40 баллов. У команды из Санкт-Петербурга — 48.