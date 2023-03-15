​В РФС рассказали, когда арбитр Мешков может вернуться к работе

Павел Каманцев, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, высказался на тему возможного возвращения к работе Виталия Мешкова.

После допущенных грубых ошибок в матче «Спартак» - «Урал» (2:2) Виталий Мешков не получил назначений на матчи 19-го и 20-го туров Премьер-лиги.

«Он обязательно вернётся. Надеюсь, в 21-м туре или в Кубке России. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег», - сказал Каманцев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Виталий Мешков ошибочно зафиксировал фол в атаке со стороны «Спартака» в концовке игры с «Уралом» при счёте 2:2, после чего Александр Соболев забил гол. Нарушения в атаке не было, но ВАР не мог исправить ошибку Мешкова, поскольку он дал свисток до того, как Соболев отправил мяч в сетку.