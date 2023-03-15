Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Лады» Малахов: «Очень больно смотреть на то, что происходит в «Локомотиве» сейчас» эксклюзив

15 Марта 2023 • 19:20 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
1 2.45 X 3.60 2 2.70
18.03 19:30

Экс-полузащитник «Лады» Тольятти и воспитанник тольяттинского футбола Влад Малахов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» признался, что давно болеет за «Локомотив».

- У вас есть объяснение тому, как в таком клубе, как «Локомотив», с многомиллионным долларовым бюджетом, произошла такая грубая ошибка персонала?

- Нет, объяснения у меня этому нет. Напоминает начало 90-х годов. Но даже тогда не припоминаю, чтобы было нечто подобное. Мне вообще очень больно смотреть на то, что происходит в «Локомотиве» сейчас.

- Почему?

- Потому что я болею за этот клуб с начала 90-х годов. Я привык к победам, к медалям, к трофеям. А сейчас этого всего нет. 

- А почему, за «Локомотив»? Почему не «Спартак», ЦСКА или «Динамо»?

- Свою карьеру я начинал в «Ладе» вместе с Женей Харлачёвым. Потом он годик побегал за «Крылья Советов» в Самаре, и его забрал к себе Юрий Палыч Сёмин в «Локо». Поэтому другого выбора, кроме как болеть за своего земляка,  у меня и не было. Женя – очень хороший парень, добрый, отзывчивый, порядочный. А как футболист, вообще, я считаю его одним из самых талантливых, игравших в нашем чемпионате в то время. Никогда не забуду, как «Локо» прибил на выезде в Мюнхене «Баварию», а Харлачёв забил тогда единственный и победный гол в том матче. Я смотрел тот матч и не мог поверить своим глазам. Еще несколько лет тому назад мы вместе бегали за молодежку «Лады», а сейчас он играет в еврокубках против «Баварии» и забивает ей гол!

- Это было больше чувство зависти или гордости?

- Конечно, гордости. Я даже чувствовал в этом свой какой-то вклад. Как-никак вместе играли, тренировались, он забивал с моих передач тоже голы. Я потом всегда болел за «Локо» и за Женю персонально. Радовался, когда они выигрывали Кубки России, медали, доходили два раза до полуфинала Кубка кубков.

- Я тоже болел за «Локо» тогда, и Харлачёв был одним из моих любимых футболистов. Вам не кажется, что он до конца не реализовал свой потенциал и мог играть в более сильном чемпионате, чем российский?

Реклама


- Конечно, мог. У него была отличная техника. Один в один легко обыгрывал любого. Но у Семина всегда был защитный стиль игры. Палыч мог вообще играть без нападающих, только с полузащитниками. Если бы Женя попал в более атакующую команду к тренеру, который делает больше акцент на атаку, а не на оборону, он бы еще больше раскрылся. Но ему было комфортно в «Локомотиве». Палыч - хороший человек, всегда создавал семейную атмосферу, игроки не особо и горели желанием куда-то уходить. Но больше всего мне обидно, что Женя так и не выиграл чемпионат России в «Локо». Он уже ушел из клуба, и на следующий год они выиграли свое первое чемпионство. Но уже, к сожалению, без него. А еще Харлачёв красиво закончил свою карьеру. Так, как делают многие бразильцы. Приехал домой в Тольятти, и последний год отыграл за «Ладу», которая его воспитала и в которой мы 10 лет бегали за все детские и юношеские команды. У Жени не получилось поиграть за родной клуб на взрослом уровне в начале карьеры, но он символично сделал это в конце.     

Сергей Беседин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Евгений Харлачёв Влад Малахов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
20:14 · Кубок России
Шишкин — об ответном матче «Урал» - «Спартак»: «Думаю, там шансы будут равны»
20:12 · Кубок России
«Динамо» забило «Зениту» уже на 10-й секунде
19:57 · Кубок России
​Уткин посмеялся над интервью судьи перед матчем «Зенит» - «Динамо»
19:57 · Кубок России
Семак: «У нас есть позиции, на которых можем сделать определенную ротацию в связи с календарем, мы это делаем»
19:50 · Кубок России
Йоканович объяснил выход на поле Лещука и Норманна
19:39 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Игру Карраскаля в ЦСКА оцениваю на троечку»
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Григорий Иванов: «Знал, что Ганчаренко – топовый тренер»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Зуев: «Промес сам для себя ищет мотивацию, читая негативные комментарии болельщиков»
19:30 · Кубок России
«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 6
19:21 · Кубок России
​Дивеев играет за ЦСКА впервые с сентября
19:14 · Кубок России
​«Динамо» озвучило состав на игру с «Зенитом»
19:11 · Кубок России
ВАР помог ЦСКА заработать пенальти, Чалов забил «Крыльям»
19:10 · Кубок России
​Васютин в воротах: «Зенит» объявил состав на матч с «Динамо»
19:07 · Кубок России
Гаврилов: «Спартаку» не хватило мастерства, «Урал» не позволил сопернику реализовать моменты
19:01 · Кубок России
«Крылья Советов» снова забили в ворота ЦСКА, и на сей раз по правилам
Все новости
Рекомендуем