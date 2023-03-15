Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела: «Семак — сильнейший тренер в России, рано или поздно он возглавит российскую сборную»

15 Марта 2023 • 18:17 Комментировать

В прошлом наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак когда-нибудь возглавит сборную России.

«Сергей Семак — сильнейший тренер в России. Он подтверждает этот статус каждый сезон на протяжении пяти лет. Жаль, что «Зенит» не играет в Лиге чемпионов. Интересно было бы посмотреть, как Семак справится с этим неудачным для него турниром. Думаю, рано или поздно Сергей возглавит сборную России. Он не слабее Карпина», — высказал своё мнение Петржела, слова которого передаёт «РБ Спорт».

По завершении 19 туров Российской премьер-лиги нынешнего сезона команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице, занеся в свой актив 48 очков.

Напомним, что национальная сборная России сыграет свой ближайший матч 23 матча. Соперником коллектива Валерия Карпина станет команда Ирана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Сборная России Сергей Семак Властимил Петржела
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
19:14 · Кубок России
​«Динамо» озвучило состав на игру с «Зенитом»
19:11 · Кубок России
ВАР помог ЦСКА заработать пенальти, Чалов забил «Крыльям»
19:10 · Кубок России
​Васютин в воротах: «Зенит» объявил состав на матч с «Динамо»
19:07 · Кубок России
Гаврилов: «Спартаку» не хватило мастерства, «Урал» не позволил сопернику реализовать моменты
19:01 · Кубок России
«Крылья Советов» снова забили в ворота ЦСКА, и на сей раз по правилам
18:55 · Россия. Премьер-лига
Дьяков считает, что Абаскаль способен стать наставником любого клуба Серии А
18:50 · Кубок России
Бейл забил ЦСКА боковыми ножницами, но судья не засчитал гол
18:45 · Кубок России
ЦСКА и «Крылья Советов» обменялись голами в течение трёх минут
18:43 · Россия. Премьер-лига
​В РФС рассказали, когда арбитр Мешков может вернуться к работе
18:37 · Россия. Премьер-лига
Бушманов — о Бальде: «Если иностранный игрок такого уровня сидит на скамейке, то, скорее всего, там не всё в порядке»
18:31 · Кубок России
Бушманов назвал причину, по которой «Спартак» не смог одолеть «Урал»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Семак — сильнейший тренер в России, рано или поздно он возглавит российскую сборную»
18:14 · Кубок России
Тарханов: «Пенальти — это психология, «Акрон» был спокоен, поэтому и выиграл у «Локомотива»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «В успехах «Урала» очень большая заслуга Ганчаренко»
17:45 · Россия. Премьер-лига
Белоголовцев: «Удивлён, что Бальде не выходит играть за «Спартак», но я доверяю Абаскалю, главному тренеру виднее»
Все новости
Рекомендуем