Петржела: «Семак — сильнейший тренер в России, рано или поздно он возглавит российскую сборную»

В прошлом наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела считает, что главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак когда-нибудь возглавит сборную России.

«Сергей Семак — сильнейший тренер в России. Он подтверждает этот статус каждый сезон на протяжении пяти лет. Жаль, что «Зенит» не играет в Лиге чемпионов. Интересно было бы посмотреть, как Семак справится с этим неудачным для него турниром. Думаю, рано или поздно Сергей возглавит сборную России. Он не слабее Карпина», — высказал своё мнение Петржела, слова которого передаёт «РБ Спорт».

По завершении 19 туров Российской премьер-лиги нынешнего сезона команда из Санкт-Петербурга занимает первое место в турнирной таблице, занеся в свой актив 48 очков.

Напомним, что национальная сборная России сыграет свой ближайший матч 23 матча. Соперником коллектива Валерия Карпина станет команда Ирана.