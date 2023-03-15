Белоголовцев: «Удивлён, что Бальде не выходит играть за «Спартак», но я доверяю Абаскалю, главному тренеру виднее»

Актёр и известный болельщик московского «Спартака» Сергей Белоголовцев поделился своим мнением по поводу минимального количества игровой практики у нападающего «красно-белых» Кейта Бальде в матчах весенней части сезона.

«Удивлён, что Бальде не выходит играть за «Спартак». Из-за дисквалификации Соболева и Николсона «красно-белым» вчера было просто необходимо усиление в нападение. Может, это ограничения и наказание Абаскаля. Очень странная тема. Прекрасному главному тренеру виднее, в какой форме Бальде, я доверяю Абаскалю», — сказал Белоголовцев, речь которого приводит издание «РБ Спорт».

После возобновления сезона для российского футбола Бальде принял участие лишь в двух матчах Фонбет Кубка России против «Локомотива», суммарно проведя на поле 19 минут.

Напомним, что 14 марта «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» в рамках Фонбет Кубка России (1:1).