​Агент высказался о сроках восстановления Барриоса

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос угодил в лазарет по итогам матча против «Химок». Колумбийский футболист травмировал плечо. Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с Барриосом, дал комментарий по поводу состояния игрока.

«Вильмар чувствует себя нормально. Он ежедневно проходит физиотерапию. Надеемся, что он сможет вернуться раньше, чем через 4 недели», - сказал Поссо, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В среду, 15 марта, «Зенит» проведёт домашний кубковый матч против «Динамо». Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 20:00 по московскому времени.