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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Названа причина срыва трансфера Осимхена в ЦСКА в 2019 году

15 Марта 2023 • 16:54 Комментировать

В 2019 году форвард Виктор Осимхен, который сейчас блистает в «Наполи», мог оказаться не только в «Краснодаре», но и в ЦСКА. Впрочем, трансфер нигерийского футболиста в московский клуб сорвался. Стала известна причина, по которой сделка не была оформлена почти четыре года назад.

«Тогда «Шарлеруа» были готовы продать Осимхена за 9-11 млн евро. Но у ЦСКА был небольшой трансферный бюджет, поэтому руководство не смогло найти денег на трансфер», - комментарий некоего источника приводит «Чемпионат».

В то же время отмечается, что кандидатура Виктора Осимхена была согласована и одобрена Романом Бабаевым и тогдашним тренером команды Виктором Ганчаренко.

Стоит сказать, что сейчас Виктор Осимхен находится на радарах многих европейских грандов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Наполи Виктор Осимхен
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