​ЭСК РФС удивила решением по голу «Краснодара»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза рассмотрела обращение «Динамо». Было установлено, что гол игрока «Краснодара» Кади в средине второго тайма был засчитан верно.

Решение удивило, что Дэвид Мозес, казалось, мешал вратарю реагировать на мяч, находясь в положении «вне игры». Впрочем, все члены ЭСК считают иначе. Они установили, что Мозес «не влиял на возможность вратаря играть в мяч, так как он не находился на линии обзора вратаря, который видел момент удара, не делал попыток сыграть в мяч, который летел по высокой траектории в дальний от вратаря угол ворот».

По мнению ЭСК, обзор вратарю «Динамо» перекрывали два его партнёра по команде.

Напомним, что матч между «Краснодаром» и «Динамо» обслуживала бригада арбитров Артёма Любимова.