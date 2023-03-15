​В ЭСК РФС объяснили, почему Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»

На последнем заседании Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза были рассмотрены два момента из матча «Спартак» - «Факел». ЭСК установила, что Владислав Безбородов принял верное решение о назначении одиннадцатиметрового удара в ворота «красно-белых» в концовке первого тайма.

Напомним, что пенальти был назначен из-за контакта локтя Данила Пруцева с подбородком Ираклия Квеквескири. Контакт признан наказуемым. Объяснение ЭСК звучит так: «Защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника».

Также ЭСК поддержала отмену гола в ворота «Факела» на 40-й минуте встречи. Эксперты считают, что Руслан Литвинов нарушал правила.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Факел» со счётом 3:2.