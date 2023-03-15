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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​В ЭСК РФС объяснили, почему Безбородов правильно назначил пенальти в ворота «Спартака»

15 Марта 2023 • 15:22 Комментировать (1)

На последнем заседании Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза были рассмотрены два момента из матча «Спартак» - «Факел». ЭСК установила, что Владислав Безбородов принял верное решение о назначении одиннадцатиметрового удара в ворота «красно-белых» в концовке первого тайма.

Напомним, что пенальти был назначен из-за контакта локтя Данила Пруцева с подбородком Ираклия Квеквескири. Контакт признан наказуемым. Объяснение ЭСК звучит так: «Защитник сделал неестественное движение рукой в сторону соперника, что квалифицируется комиссией, как отмашка в область головы и шеи, где игрок не думал о безопасности соперника».

Также ЭСК поддержала отмену гола в ворота «Факела» на 40-й минуте встречи. Эксперты считают, что Руслан Литвинов нарушал правила.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Факел» со счётом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Владислав Безбородов ЭСК РФС
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Комментарии (1)
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Volond
15 Марта 2023 в 15:42
А вчерась за такой же фол против Мартинса ничего не поставили
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