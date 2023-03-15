Гаджиев: «Многие клубы Первой лиги могут оказывать достойное сопротивление командам РПЛ»

Экс-наставник махачкалинского «Анжи» Гаджи Гаджиев считает, что некоторые клубы из Первой лиги могут составить серьёзную конкуренцию командам из высшего дивизиона. В качестве примера специалист привёл прошлогодний розыгрыш Кубка России.

«Многие клубы Первой лиги могут оказывать достойное сопротивление командам РПЛ. В прошлом году две команды были в 1/2 финала Кубка России», – заявил Гаджиев в беседе с «Газета.Ру».

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка России на стадии полуфинала выступали такие команды, как владикавказская «Алания» и красноярский «Енисей». Оба клуба не смогли выйти в финал, пропустив в решающую стадию «Динамо» и «Спартак».