​Бальде опубликовал эмодзи с клоуном после слов Абаскаля – агент игрока объяснил ситуацию

Рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль накануне объяснил, почему в последних матчах на поле не появлялся Кейта Бальде. Испанский специалист дал понять, что другие нападающие выглядят лучше на тренировках.

Кейта Бальде после слов Гильермо Абаскаля опубликовал в социальных сетях несколько эмодзи, в том числе эмодзи с клоуном. Агент Федерико Пасторелло, который работает с игроком «Спартака», объяснил ситуацию.

«Эмодзи - это ответ СМИ в Италии, которые всё время занимаются спекуляциями и причиняют вред семье Кейта. Данная публикация не имеет никакого отношения к футболу!» - сказал Бальде, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Всего за «Спартак» Кейта Бальде провёл три матча. Голами форвард не отмечался.