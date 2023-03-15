​УЕФА озвучил позицию по России на фоне новостей о турнире в Азии

Сборная России в июне должна поучаствовать в турнире, который организовывает Ассоциация футбола Центральной Азии. Комментарий на этот счёт дали в УЕФА.

Стоит сказать, что в прошлом году УЕФА отстранил российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой. На этом фоне ходят слухи о возможном переходе Российского футбольного союза в Азию.

«Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые выходят за рамки компетенции и ответственности УЕФА», - говорится в сообщении УЕФА, которое приводит ТАСС.

Отмечается, то участие российских команд в товарищеских турнирах не идёт вразрез с футбольными санкциями УЕФА.

Таким образом, участие на турнире в Центральной Азии никак не повлияет на отношения между РФС и УЕФА.