Кавазашвили: «Абаскалю в европейский топ-клуб ещё рановато»

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем главного тренера «красно-белых» Гильемо Абаскаля. Эксперт считает, что испанцу пока рано уходить в европейский топ-клуб.

«Абаскалю в европейский топ-клуб еще рановато - ему обязательно надо провести еще один сезон в России и показать свое тренерское мастерство, сделав из «Спартака» топ-клуб», - приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом прошлого года. Недавно он продлил контракт до конца сезона-2024/2025.

По итогам 19 туров РПЛ «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице.