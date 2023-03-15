Президент клуба РПЛ призвал отменить ВАР

Футбольный функционер Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», высказался о ВАР. По мнению руководителя, нужно отметить систему видеопомощи арбитрам.

«Я всегда был против ВАР: судьи могут ошибаться. Тот же Коллина больше лошади наваливал, но невозмутим был всегда. У нас же судья думает: «Ох, я ошибся, значит, надо другой команде помогать», - передает слова Иванова телеграм-канал «Р-Спорт».

Напомним, что систему ВАР начали использовать в российском футболе в 2019.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 25 баллов и находится на десятой строчке в турнирной таблице.