Влут: «РПЛ до сих пор остаётся в топ-10 лиг Европы»

Нидерландский полузащитник Рай Влут, выступающий за екатеринбургский «Урал», поделился мнением об уровне футбола в Российской премьер-лиге.

«РПЛ отличается от Голландии. Это хороший, сильный чемпионат. Считаю, что РПЛ до сих пор остается в топ-10 лиг Европы», - приводит слова футболиста издание «Спорт-экспресс».

27-летний нидерландец перешел в «Урал» из «Астаны» осенью прошлого года. За екатеринбургскую команду Влут провел 13 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами.

После 19 туров «Урал» набрал 25 баллов и занимает десятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.