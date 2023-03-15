Влут: «Промес - очень опасный игрок, может забривать, отдавать голевые»

Легионер екатеринбургского «Урала» Рай Влут в беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался об игре соотечественника Квинси Промеса, выступающего за московский «Спартак».

«Промес - очень опасный игрок! Может забривать, отдавать голевые. Каждый раз, когда он получает мяч, он пытается бить по воротам. Он опасен для каждого соперника», - высказался нидерландский полузащитник.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Промес провел 18 поединков, в которых отметился 16 забитыми мячами (два – с пенальти) и шестью голевыми передачами.

Контракт 31-летнего форварда с «красно-белыми» рассчитан до середины 2024 года.