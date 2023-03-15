Легионер «Урала»: «Fan ID - дерьмо»

Легионер екатеринбургского «Урала» Рай Влут поделился мнением относительно введения Fan ID в Российской премьер-лиге.

«Fan ID - дерьмо. Мы должны играть при полных трибунах. Я не понимаю, зачем нужен этот Fan ID. Большое количество болельщиков на стадионе идёт на пользу всем», - приводит слова нидерландского полузащитника издание «Чемпионат».

Напомним, что паспорт болельщика начали оформлять с июля. Изначально система работала на пяти аренах - в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря Fan ID применяется на всех стадионах, принимающих поединки чемпионата России.