Лодыгин: «В Греции очень красиво и свободно»

Бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, в настоящий момент выступающий за «Панатинаикос», рассказал о жизни в Греции.

«Здесь медленный ритм. А я такой человек, которому нравятся шум, движение. Мне никогда не бывает лень — я всегда найду, чем заняться. Из позитивных вещей — здесь очень красиво и свободно», — цитирует Лодыгина Sport24.

Лодыгин перешёл в «Панатинаикос» из другого греческого клуба «Янина» летом прошлого года. В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за афинский клуб четыре матча, пропустил три мяча и дважды сохранил свои ворота в неприкосновенности.

В период с 2013 по 2019 год Лодыгин выступал за «Зенит», в составе которого два раза выигрывал чемпионат России.