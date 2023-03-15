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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» в 20-м туре РПЛ

15 Марта 2023 • 11:28 Комментировать

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликованы судейские назначения на предстоящие матчи 20-го тура Премьер-лиги. Центральную встречу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» обслужит Сергей Карасёв.

Гостевой матч «Спартака» против «Оренбурга» доверили Павлу Кукуяну. На поединке «Локомотив» - «Краснодар» отработает Кирилл Левников, а на игре «Урал» - «Динамо» - Алексей Амелин.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте располагается «Спартак» с 40 очками, а топ-3 замыкает «Ростов» (38).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Сергей Карасёв
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