Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» в 20-м туре РПЛ

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликованы судейские назначения на предстоящие матчи 20-го тура Премьер-лиги. Центральную встречу между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» обслужит Сергей Карасёв.

Гостевой матч «Спартака» против «Оренбурга» доверили Павлу Кукуяну. На поединке «Локомотив» - «Краснодар» отработает Кирилл Левников, а на игре «Урал» - «Динамо» - Алексей Амелин.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 48 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. На втором месте располагается «Спартак» с 40 очками, а топ-3 замыкает «Ростов» (38).