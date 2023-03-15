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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Абаскаль высказался о состоянии поля на стадионе «Спартака»

15 Марта 2023 • 10:51 Комментировать

В первом матче ½ финала Кубка России московский «Спартак» на своем стадионе принимал екатеринбургский «Урал». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. После окончания поединка главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль высказался о состоянии поля на «Открытие Банк Арене».

«Агрономы делают всё возможное. Они работают, чтобы поле было в максимально хорошем состоянии. Сейчас будет небольшая пауза. Надеемся, что солнце появится и всё будет хорошо», - поведал испанский специалист во время пресс-конференции.

Следующий домашний поединок «красно-белые» проведут в начале апреля. Противостоять команде Абаскаоя будет грозненский «Ахмат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль
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