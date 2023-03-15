Промес повторил рекорд по голам за сезон

Нидерландский форвард «Спартака» Квинси Промес повторил собственный рекорд по забитым мячам за сезон во вчерашнем матче ½ финала Кубка России

31-летний нападающий поразил ворота екатеринбургского «Урала» (1:1). Этот гол стал для него 21-м в нынешнем сезоне за «красно-белых». У него 16 голов в Премьер-лиге и пять – в Кубке страны. Напомним, что аналогичного результата Квинси добился в сезоне-2017/2018.

Ответная встреча между «Уралом» и «Спартаком» состоится 4 апреля в Екатеринбурге.

Следующий матч «красно-белые» проведут против «Оренбурга» в чемпионате России 18 марта.