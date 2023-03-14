Лодыгин: «Я стал лучше, но по-другому и быть не могло»

Бывший голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин высказался о своём игровом прогрессе.

«Я стал лучше. Но по-другому и быть не могло. Если ты меня спросишь, поменял бы я что-то, если бы вернул время назад, я тебе отвечу — нет. Я знаю, что я допускал ошибки», — заявил экс-вратарь российской национальной команды в интервью изданию Sport24. В качестве примера Лодыгин привёл свои психологические трудности, отметив, что на футбольном поле ошибки будут всегда.

Напомним, что за петербургский «Зенит» Юрий Лодыгин выступал с 2013 по 2019 год. Сейчас вратарь является футболистом греческого «Панатинаикоса».