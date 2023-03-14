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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, почему болеет за «Спартак»

14 Марта 2023 • 21:40 Комментировать

Российская спортивная гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, почему поддерживает из московских клубов именно «Спартак».

«Сколько болею за «Спартак»? С прошлой осени. Любимый игрок? Квинси Промес. Поздравляю его с сотым голом за клуб сейчас, в интервью», - цитирует Мельникову «Чемпионат».

Как рассказала гимнастка, за «красно-белых» болеет её тренер. Сама спортсменка ранее не интересовалась футболом, однако прошлой осенью решила сходить на игру и ей понравилось.

Прямо сейчас к концу подходит кубковый матч «Спартака» против екатеринбургского «Урала», на табло равенство - 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анастасия Мельникова
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