Олимпийская чемпионка Мельникова рассказала, почему болеет за «Спартак»

Российская спортивная гимнастка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, почему поддерживает из московских клубов именно «Спартак».

«Сколько болею за «Спартак»? С прошлой осени. Любимый игрок? Квинси Промес. Поздравляю его с сотым голом за клуб сейчас, в интервью», - цитирует Мельникову «Чемпионат».

Как рассказала гимнастка, за «красно-белых» болеет её тренер. Сама спортсменка ранее не интересовалась футболом, однако прошлой осенью решила сходить на игру и ей понравилось.

Прямо сейчас к концу подходит кубковый матч «Спартака» против екатеринбургского «Урала», на табло равенство - 1:1.