Новичок «Факела» Реда Рабеи забил свой первый гол в чемпионате России. Полузащитник воронежской команды отправил мяч в ворота московского «Спартака», сравняв счет в матче. Гостям не хватило всего трех минут, чтобы увезти из столицы ничью, но мало кто знает, что «спартаковцам» забил игрок сборной Франции по мини-футболу.

Прочитав это эксклюзивное интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», вы узнаете, как и почему Реда Рабеи, пройдя академию «Лилля», оказался в мини-футболе, насколько успешной получилась его карьера, и как игра в зале помогла ему вернуться в большой футбол.

- Не так много игроков сборной Франции, которые забивали голы в чемпионате России. Ты стал одним из них…

- Я никогда не играл за сборную Франции по футболу.

- Не скромничай, ты играл за сборную Франции, только по мини-футболу. Как так получилось, что игрок из совсем другого вида спорта забил гол московскому «Спартаку»?

- Я начинал с большого футбола. Играл три года в юношеских и молодежных командах за «Лилль». Но попасть в дубль или в первую команду у меня не получилось. Самое сложное в жизни многих футболистов – это переход из юношеского футбола во взрослый футбол. У меня это получилось далеко не сразу. Путь был сложный. Какое-то время я был без команды, не знал чем заняться. Едешь на просмотр, там не прошел, туда не взяли. В такие моменты становится очень грустно, но главное не унывать и не терять в себе уверенность.

- Как ты попал в мини-футбол?

- Друг был связан с мини-футболом и предложил мне тоже попробовать. У меня был до этого кое-какой опыт. В своем родном городе Рубе я играл с друзьями за местную команду. Но это было больше для удовольствия, «по фану». Мы играли в любительских лигах и товарищеских турнирах. Но потом мне поступило более серьезное предложение.

- Какое?

- Меня пригласили в клуб, который играл в чемпионате Франции по мини-футболу. Он назывался «Пикассо». Там уже был профессиональный подход. Ради этого мне пришлось даже ехать в другой город, в Гренобль.

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- Ты получал там какие-то деньги?

- Да. Поэтому и принял предложение и поехал туда. Мне было 17-18 лет, и мне нужны были деньги. Хотелось уже начать зарабатывать самому и помогать семье, родственникам.

- У тебя сразу получился переход с газона на паркет?

- Проблем не было. У меня хорошо шли дела, забил около 40 голов, был лучшим бомбардиром чемпионата. После этого меня пригласили в сборную Франции по мини-футболу. Играл за сборную в официальных матчах, отборочных турнирах к чемпионатам мира и Европы. Получилось забить примерно 20 голов.

- Ты знаешь, что ты не единственный французский игрок, кто из большого футбола играл в мини-футболе, а потом опять вернулся?

- Конечно. Знаю, что Бен-Йеддер тоже играл за сборную Франции в зале. Он один из моих любимых футболистов.

- Ты добился больших высот в мини-футболе, дошел до сборной Франции. Почему не остался и дальше играть там, где у тебя все получалось, а вернулся в большой футбол?

- Я всю жизнь играл и занимался большим футболом, поэтому всегда хотел вернуться на поле. И это получилось благодаря мини-футболу. Реально, игры и тренировки в зале мне очень помогли.

- Как и чем тебе помог мини-футбол?

- Я прокачал скорость, резкость, технику, выносливость. Стал лучше отбор мяча и удар. После этого я нашел команду, и моя карьера только развивалась. Я играл во Франции, в Норвегии, в Болгарии и вот теперь дошел до чемпионата России.

- Не было паники, когда шел бить пенальти «Спартаку»? Все-таки матч был дома, а не на выезде, зрители поддерживают больше хозяев, большой стадион. По себе знаю, хоть и бегал на самом низком уровне, что на выездных матчах всегда бить пенальти гораздо сложнее, чем в домашних играх…

- Когда забиваешь много в мини-футболе, в большом футболе забивать стало еще легче. В зале ворота маленькие, плюс вратари бывают большие и фактурные, перекрывают большую площадь. Там если вратарь угадывает сторону или угол, большая вероятность, что он вытащит твой удар. После мини-футбола для меня классические ворота настолько большие, что при пробитии пенальти нет, вообще, никакого страха, что не забью или не попаду в створ.

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- Твой первый гол за «Факел» мог принести клубу ничью, но не хватило всего лишь чуть больше трех минут. Обидно?

- Конечно, обидно. Всегда обидно, когда пропускаешь голы на последних минутах и теряешь из-за этого очки. А они нам сейчас очень сильно нужны.

- Как оценишь шансы «Факела» в борьбе за выживание в РПЛ?

- Сделаем все возможное, чтобы не вылететь и сохранить клуб Премьер лиге на следующий сезон.

Сергей Беседин