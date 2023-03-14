Лодыгин: «Если бы прямо сейчас мне предстояло поехать в Россию — без проблем»

Вратарь греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин высказался о возможном возвращении в российский футбол.

«Если бы прямо сейчас мне предстояло снова поехать в Россию — без проблем. Даже когда ездил в Тулу, мне там было очень комфортно», — заявил экс-голкипер российской национальной команды в интервью изданию Sport24. Игрок также рассказал, что привык к местным достопримечательностям, однако знаковые места в Афинах всё равно заманивают.

Напомним, что в России Лодыгин выступал за петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал». В футболке «сине-бело-голубых» вратарь провёл 164 матча за период с 2013 по 2018 год.