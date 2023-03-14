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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент высказался о будущем Джорджевича

14 Марта 2023 • 20:13 Комментировать

Действующий контракт нападающего Луки Джорджевича с «Сочи» истекает по завершению нынешнего сезона. Игорь Глушевич, агент 28-летнего футболиста, высказался о его будущем.

«Мы пока не начали вести переговоры с «Сочи» о продлении контракта. Решение, оставаться в России или нет, мы примем в мае», - высказался агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

В сезоне 2022/2023 Лука Джорджевич провёл за «Сочи» 11 матчей. В них 28-летний нападающий записал на свой счёт два гола.

«Сочи» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Лука Джорджевич Сочи Игорь Глушевич
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