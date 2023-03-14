Почти 40% всех голов Промеса за «Спартак» – победные

Пресс-служба столичного «Спартака» в честь недавнего достижения Квинси Промеса поделилась статистикой голов нидерландца за «красно-белых».

Так, 39 голов из 101 забитого мяча Промесом за «Спартак» - победные. А это почти 40% голов от общего числа.

Помимо этого, Промес стал автором трёх «золотых» голов «Спартака» в последней десятилетке. То есть тех голов, которые принесли «красно-белым» какой-либо трофей. Например, Промес забивал в ворота «Томи» в сезоне-2016/17 и досрочно сделал «Спартак» чемпионом России, забивал в матче за Суперкубок летом 2017 года. А в прошлом году поразил ворота «Динамо» в финале Кубка России.

В минувшую субботу Промес оформил дубль ворота воронежского «Факела» в очной встрече в рамках РПЛ (3:2) и увеличил число забитых голов за «красно-белых» до 101.