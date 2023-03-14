Форвард «Спартака» Квинси Промес говорил, что любит баню благодаря Денису Глушакову, ранее выступавшему за клуб. Опытный полузащитник, который сейчас представляет «Пари НН», записал видео по этому поводу.

«Мой брат! Промес! Я рад, что тебе понравилось моё парение. И ты продолжаешь не нарушать традиции наши. Ты сказал, что ты уже русский. Я вижу, что ты всё больше и больше становишься русским, и что ты любишь баню всё больше и больше. И ты стал ещё больше забивать, брат. Давай, продолжай, парься. Ещё как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг, обнимаю тебя. Мне тебя не хватает», - сказал Глушаков.

Отметим, что Квинси Промес сейчас делит с Малкомом первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги (по 16 голов).