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​Глушаков обратился к Промесу: «Как-нибудь я тебя попарю» видео

14 Марта 2023 • 18:12 Комментировать

Форвард «Спартака» Квинси Промес говорил, что любит баню благодаря Денису Глушакову, ранее выступавшему за клуб. Опытный полузащитник, который сейчас представляет «Пари НН», записал видео по этому поводу.

«Мой брат! Промес! Я рад, что тебе понравилось моё парение. И ты продолжаешь не нарушать традиции наши. Ты сказал, что ты уже русский. Я вижу, что ты всё больше и больше становишься русским, и что ты любишь баню всё больше и больше. И ты стал ещё больше забивать, брат. Давай, продолжай, парься. Ещё как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг, обнимаю тебя. Мне тебя не хватает», - сказал Глушаков.   

 

Отметим, что Квинси Промес сейчас делит с Малкомом первое место в гонке бомбардиров Премьер-лиги (по 16 голов).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Глушаков Квинси Промес
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