В «Акроне» планируют попасть в РПЛ меньше, чем за три года

В руководстве тольяттинского клуба «Акрон», который ныне выступает в Первой лиге, заявили о том, что клубу на выход в РПЛ понадобится менее трёх лет.

«Мы стремимся в РПЛ, там амбиции с точки зрения заработка денег удовлетворяются полностью. Премьер-лига - наш ориентир, и в ближайшее время хотим достигнуть», - заявил Власов в эфире «Матч ТВ».

В ответ на вопрос о том, сколько времени тольяттинцам понадобится на подъём в элиту российского футбола, Власов назвал временной промежуток в менее, чем три года.

Прямо сейчас «Акрон» идёт на 13-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав после 22-х матчей 26 баллов. Отрыв от зоны вылета – шесть пунктов.

Сегодня вечером «Акрон» сыграет в Кубке России против московского «Локомотива» в Жигулёвске. Трансляцию интересных моментов матча проведёт портал Liveresult.ru.