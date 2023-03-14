Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​У Дзюбы есть микротравма

14 Марта 2023 • 17:22 Комментировать

Артём Дзюба пропускает вторничный матч «Локомотива» против «Акрона» в Кубке России. Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора московского клуба, высказался об отсутствии 34-летнего форварда.

«Микротравма», - сказал Ульянов, отвечая на вопрос о причине непопадания Дзюбы в заявку.

Также Дмитрий Ульянов высказался о том, что у Дзюбы есть противопоказания для игры на синтетическом покрытии.  

«Это да, но у него есть ушиб, полученный ранее. И с «Ахматом», и в предыдущем матче», - сказал Ульянов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ульянов отметил, что Дзюба будет готов к ближайшему матчу Премьер-лиги России против «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Ульянов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
18:36 · Россия. Премьер-лига
Рыков сравнил Тюкавина с Кокориным в молодости
18:33 · Россия. Премьер-лига
Почти 40% всех голов Промеса за «Спартак» – победные
18:26 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: Всем нравится игра «Спартака» при Абаскале
18:19 · Кубок России
Бушманов назвал преимущества «Спартака» над «Уралом»
18:12 · Россия. Премьер-лига
​Глушаков обратился к Промесу: «Как-нибудь я тебя попарю» видео
18:11 · Россия. Премьер-лига
Осинькин — о Пиняеве: «Пока ещё частичка его души в «Крыльях Советов»
18:10 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Посещаемость чемпионата России – это позор»
17:59 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Тюкавин может уехать в сильнейшие чемпионаты Европы»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Абаскаль влюбил в себя всю спартаковскую торсиду»
17:53 · Кубок России
«Акрон» забил быстрый гол в ворота «Локомотива»
17:50 · Кубок России
​Мостовой оценил шансы в матче «Спартак» - «Урал»
17:49 · Кубок России
Камоцци: «Спартак» должен обыграть «Урал» и выйти в финал Кубка России»
17:43 · Россия. Премьер-лига
Пиняев – лучший в РПЛ по участиям в ударах после сольных проходов
17:42 · Россия. Премьер-лига
Вера является одним из лучших футболистов в РПЛ, считает Обухов
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» планируют попасть в РПЛ меньше, чем за три года
Все новости
Рекомендуем