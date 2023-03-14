​У Дзюбы есть микротравма

Артём Дзюба пропускает вторничный матч «Локомотива» против «Акрона» в Кубке России. Дмитрий Ульянов, который занимает должность спортивного директора московского клуба, высказался об отсутствии 34-летнего форварда.

«Микротравма», - сказал Ульянов, отвечая на вопрос о причине непопадания Дзюбы в заявку.

Также Дмитрий Ульянов высказался о том, что у Дзюбы есть противопоказания для игры на синтетическом покрытии.

«Это да, но у него есть ушиб, полученный ранее. И с «Ахматом», и в предыдущем матче», - сказал Ульянов, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Ульянов отметил, что Дзюба будет готов к ближайшему матчу Премьер-лиги России против «Краснодара».