​Малком назвал самые запоминающиеся матчи за «Зенит»

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком на выходных покорил отметку в 100 матчей за питерцев. В интервью клубной пресс-службе футболист ответил на вопрос, какие игры за «сине-бело-голубых» запомнились ему больше всего.

«На ум сразу приходит много игр: в гостях против ЦСКА, когда я оформил дубль, прошлогодний апрельский матч в Краснодаре, победный Суперкубок против «Спартака», - сказал Малком.

При этом Малком отметил, что для него были особенными все 100 матчей в футболке «Зенита».

Напомним, что недавно Малком получил российский паспорт, как и другой представитель «Зенита» - Клаудиньо. В перспективе эти игроки могут сменить футбольное гражданство и выступать за сборную России.