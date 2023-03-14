​Малком: «Даже снег и холод меня больше не смущают»

На выходных Малком провёл уже 100-й матч за «Зенит». В интервью клубной пресс-службе атакующий полузащитник заявил, что он настроен в будущем провести и 150-й, и 200-й матч за «сине-бело-голубых», и так далее. Также Малком отметил, что в Санкт-Петербурге он ощущает себя местным жителем.

«Я ощущаю себя на сто процентов местным жителем, меня даже снег и холод больше не смущают, как это было раньше, привык ко всему абсолютно!» - сказал Малком.

Напомним, что Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года. Недавно футболист получил российский паспорт. В будущем у Малкома будет возможность получить и «футбольное гражданство» России.