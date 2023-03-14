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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили пророчит чемпионство «Спартаку»

14 Марта 2023 • 14:46 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о чемпионской гонке в Премьер-лиге России.

На текущий момент лидером Премьер-лиги является «Зенит». Второй «Спартак» питерцы опережают на восемь зачётных баллов.

По словам Кавазашвили, он считает, что «Зенит» и «Спартак» завершат чемпионат с одинаковым количеством очков. Экс-игрок считает, что «красно-белые» завоюют титул в золотом матче.

«Недавно слышал, как «Зенит» сказал, что они будут обладателем Кубка и станут чемпионом России. А я, как «спартаковец», предполагаю, наоборот, что «Спартак» завоюет Кубок России и в переигровке выиграет золотые медали», - сказал Кавазашвили, чьи слова приводит «Спорт День за Днём».

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Оренбурга», а «Зенит» - против ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Анзор Кавазашвили
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