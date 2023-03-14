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Игрок ЦСКА вызван в сборную Колумбии

14 Марта 2023 • 14:02 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Хорхе Карраскаль вызван в расположение сборной Колумбии, об этом рапортует пресс-служба «армейского» клуба.

24-летний футболист будет готовиться с национальной командой к товарищеским поединкам против Южной Кореи и Японии. Спарринги состоятся 24 и 28 марта соответственно.

В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 22 поединках за ЦСКА во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Хорхе пополнил ряды «армейцев» летом прошлого года. Трансферная стоимость полузащитника оценивается в девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хорхе Карраскаль
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