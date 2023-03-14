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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каряка: «Турнир в Азии пойдёт на пользу сборной России»

14 Марта 2023 • 13:50 Комментировать

Экс-футболист сборной России и самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка отреагировал на новость о том, что национальная команда примет участие в азиатском турнире.

«Нормальная идея. В таких соревнованиях можно проверить ребят и поддержать сборную в тонусе. Турнир в Азии пойдет команде на пользу. К тому же в чемпионате будет пауза», - приводит слова Каряки издание «Чемпионат».

Кроме сборной России участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

В марте подопечные Валерия Карпина сыграют спарринги против Ирана и Ирака.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Каряка
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