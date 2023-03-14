Каряка: «Турнир в Азии пойдёт на пользу сборной России»

Экс-футболист сборной России и самарских «Крыльев Советов» Андрей Каряка отреагировал на новость о том, что национальная команда примет участие в азиатском турнире.

«Нормальная идея. В таких соревнованиях можно проверить ребят и поддержать сборную в тонусе. Турнир в Азии пойдет команде на пользу. К тому же в чемпионате будет пауза», - приводит слова Каряки издание «Чемпионат».

Кроме сборной России участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии примут Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.

В марте подопечные Валерия Карпина сыграют спарринги против Ирана и Ирака.